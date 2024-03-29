Дендрарий в красноярском Академгородке сохранил свой статус

Статус особо охраняемой территории сохранен для дендрария в красноярском Академгородке. Накануне в Арбитражном суде завершилось рассмотрение дела, где суд отказал Красноярскому научному центру СО РАН в инициативе о снятии такого статуса с территории.
Об этом сообщили в министерстве экологии региона, представители которого вместе с прокуратурой края выступали в судебном процессе в качестве третьих лиц и содействовали федеральному Минприроды.
Отметим, что дендрарий является одной из ключевых зеленых зон краевого центра. Экологи хотели сохранить статус особо охраняемой территории, так как там произрастает более 700 экземпляров древесных растений, в том числе уникальных не только для региона, но и страны.