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Дендрарий в красноярском Академгородке сохранил свой статус

Это одна из зеленых зон краевого центра.

Источник: Наш Красноярский край

Статус особо охраняемой территории сохранен для дендрария в красноярском Академгородке. Накануне в Арбитражном суде завершилось рассмотрение дела, где суд отказал Красноярскому научному центру СО РАН в инициативе о снятии такого статуса с территории.

Об этом сообщили в министерстве экологии региона, представители которого вместе с прокуратурой края выступали в судебном процессе в качестве третьих лиц и содействовали федеральному Минприроды.

Отметим, что дендрарий является одной из ключевых зеленых зон краевого центра. Экологи хотели сохранить статус особо охраняемой территории, так как там произрастает более 700 экземпляров древесных растений, в том числе уникальных не только для региона, но и страны.

экология