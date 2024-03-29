Температура поднимется до +20°C: самый теплый день начала апреля назвали синоптики Приморья

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, какой будет погода в крае во время первой недели апреля. По словам главы Примгидромета, жителям и гостям региона стоит готовиться к осадкам. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как поделился Борис Кубай, в предстоящие выходные, то есть 30 и 31 марта, а также в начале апреля в крае ожидаются небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом. Во второй половине следующей недели осадки прекратятся.
«Самым теплым, скорее всего, может оказаться субботний день, 6 апреля, когда максимальная температура в целом ряде районов может составить 15−20 градусов тепла. В воскресенье, 7 апреля, возможно прохождение очередного атмосферного фронта с небольшими и умеренными осадками и температурный фон снова понизится», — добавил синоптик.