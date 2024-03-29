Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Температура поднимется до +20°C: самый теплый день начала апреля назвали синоптики Приморья

Апрель в Приморье начнется с потепления и дождей с мокрым снегом.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 71% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, какой будет погода в крае во время первой недели апреля. По словам главы Примгидромета, жителям и гостям региона стоит готовиться к осадкам. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как поделился Борис Кубай, в предстоящие выходные, то есть 30 и 31 марта, а также в начале апреля в крае ожидаются небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом. Во второй половине следующей недели осадки прекратятся.

«Самым теплым, скорее всего, может оказаться субботний день, 6 апреля, когда максимальная температура в целом ряде районов может составить 15−20 градусов тепла. В воскресенье, 7 апреля, возможно прохождение очередного атмосферного фронта с небольшими и умеренными осадками и температурный фон снова понизится», — добавил синоптик.