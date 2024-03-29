Мост через Амур у Хабаровска признан одним из самых впечатляющих в России

— Хабаровский мост называют «Амурским чудом», движение по нему раздельное: по верхнему ярусу едут автомобили, по нижнему — поезда, — прокомментировали выбор авторы исследования. — Закладка железнодорожного моста состоялась в 1913-м, а уже спустя три года строительство завершили. Сдать его в эксплуатацию не помешала даже Первая мировая война. В 90-е и начале 2000-х мост через Амур полностью реконструировали. Именно он изображен на пятитысячной купюре. Считается, что фото моста для изображения было сделано с полуразрушенной башни Инфиделя. В ТОП-8 в стране также вошёл Саратовский мост, соединяющий берега Волги Саратов с Энгельсом, открытый в 1965 году. Согласно городской байке, мост мог бы быть шире, однако этому помешал сам Хрущев — он собственноручно сократил ширину проезжей части. Есть в рейтинге и вантовый Золотой мост — одна из главных достопримечательностей Владивостока.