Мост через Амур у Хабаровска признан одним из самых впечатляющих в России

Эксперты сервиса путешествий tutu внесли комбинированный автомобильно-железнодорожный мост через Амур у Хабаровска в список восьми наиболее впечатляющих в России. Инженерная конструкция общей длиной чуть меньше 4 километров известна всей стране по оформлению купюры в 5 тысяч рублей образца 1993 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хабаровский мост называют «Амурским чудом», движение по нему раздельное: по верхнему ярусу едут автомобили, по нижнему — поезда, — прокомментировали выбор авторы исследования. — Закладка железнодорожного моста состоялась в 1913-м, а уже спустя три года строительство завершили. Сдать его в эксплуатацию не помешала даже Первая мировая война. В 90-е и начале 2000-х мост через Амур полностью реконструировали. Именно он изображен на пятитысячной купюре. Считается, что фото моста для изображения было сделано с полуразрушенной башни Инфиделя. В ТОП-8 в стране также вошёл Саратовский мост, соединяющий берега Волги Саратов с Энгельсом, открытый в 1965 году. Согласно городской байке, мост мог бы быть шире, однако этому помешал сам Хрущев — он собственноручно сократил ширину проезжей части. Есть в рейтинге и вантовый Золотой мост — одна из главных достопримечательностей Владивостока.
Мост «Миллениум» через Казанку — самый высокий в городе. Вантовый красавец с пилоном в виде буквы «M» (миллениум — тысячелетие) был построен в очень короткие сроки, за восемь месяцев: начали строительство в начале 2004 года, а летом 2005-го уже сдали первую очередь. И всё — чтобы успеть к юбилею города. Казанцы мост очень любят, хотя в шутку и называют его Линолеум.
Ханты-Мансийский автомобильный мост, напоминающий огромного дракона, открыли в 2004 году. Как гласит одна легенда, что когда-то и правда здесь и правда заснул дракон, уставший после долгой дороги.
Мост через Иртыш находится в историческом месте: в 20-е годы прошлого века именно там произошло одно из сражений Западно-Сибирского крестьянского восстания. Ночью мост подсвечивается. Согласно новому утвержденному проекту, к концу 2024-го года светильников станет еще больше.
В списке присутствуют Бугринский мост в Новосибирске через Обь, он считается самым длинным на территории СНГ и Ростовский разводной железнодорожный мост, в работе над которым принял участие сам Гюстав Эйфель, тот самый автор Эйфелевой башни.
В 1913 году началась грандиозная стройка Амурского моста у Хабаровска по проекту Проскурякова и Передерия. Дорогостоящие работы (а бюджету проект обошёлся в 13 млн рублей золотом) пришлись на годы очень неудачной для России Первой мировой войны. Генералы требовали проект заморозить, а пути с берегов Амура отправить для прокладки фронтовых железных дорог. Но несмотря ни на что, начатое довели до конца.
Царский мост в неизменном виде простоял до конца прошлого века. В канун Великой Отечественной войны на Амуре осуществили идею инженера Рудбаха — построили секретный тоннель под рекой. К концу 90-х опоры старого моста просто расширили и проложили по ним новый двухэтажный мост: внизу идут поезда, сверху автомобили. Правда, он не достроен до конца до сих пор. Чтобы проложить вторую очередь автомобильной части, придётся закрывать движение на одном из двух железнодорожных путей. А пока тоннель под Амуром не реконструируют, сделать это будет невозможно.