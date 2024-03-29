С 22 апреля в Красноярске введут запрет на движение большегрузов

Первая волна ограничений вводится на период весенней распутицы, когда оттаивает почва и в грунте начинается движение подземных вод. Дополнительная нагрузка в это время может привести к разрушению покрытия и других элементов. Весенние ограничения в этом году вводятся на один месяц и продлятся с 22 апреля по 21 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
Вторая волна ограничений для большегрузного транспорта будет введена летом: с 1 июня по 31 августа по городским дорогам с асфальтовым покрытием грузовики не смогут проезжать, если температура воздуха будет подниматься выше 32 градусов. При такой погоде асфальт размягчается, и дополнительная нагрузка приводит к повышенному износу и деформациям.
Ограничения традиционно будут распространяться на машины, которые с грузом или без груза, двигаются по городским дорогам с превышением временно установленных допустимых нагрузок на каждую ось (при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны).
Исключение — машины, задействованные на перевозках, перечень которых установлен пунктами 19 и 22 «Порядка осуществления временных ограничении или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п.
Если автомобиль не попадает в категорию исключений, то его владельцам придется выбирать другие пути для проезда или получить специальное разрешение, которое можно оформить в электронном виде.
Если в период действия ограничений на дороге окажется транспорт без специального разрешения, то владельцу грозит штраф, а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев.
На территории города на период ограничения будут установлены временные запрещающие дорожные знаки. Также будут работать посты весового контроля.