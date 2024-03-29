С 22 апреля в Красноярске введут запрет на движение большегрузов

Первая волна ограничений вводится на период весенней распутицы, когда оттаивает почва и в грунте начинается движение подземных вод. Дополнительная нагрузка в это время может привести к разрушению покрытия и других элементов. Весенние ограничения в этом году вводятся на один месяц и продлятся с 22 апреля по 21 мая, сообщает пресс-служба мэрии.