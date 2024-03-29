Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ледяные дожди в марте: первый ледяной дождь пройдет в Новосибирске 29 марта

Дождь продолжится и 30 марта, однако скорость ветра уменьшится до 3−7 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 71% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: BFM.RU- Новосибирск

По прогнозу синоптиков погодного сервиса «gismeteo», 29 марта в Новосибирской области ожидается температура воздуха от +1 до +4 градусов, а также облачная погода. Утром возможен ледяной дождь и порывы ветра до 15−16 метров в секунду.

Дождь продолжится и 30 марта, однако скорость ветра уменьшится до 3−7 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах от +2 до +4 градусов.

К 31 марта ожидается небольшой спад температуры, прогнозируется от −2 до +1 градуса, также возобладает ветер со скоростью 10−11 метров в секунду.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске произошел порыв на теплотрассе, затоплена улица Ипподромская.