Ледяные дожди в марте: первый ледяной дождь пройдет в Новосибирске 29 марта

По прогнозу синоптиков погодного сервиса «gismeteo», 29 марта в Новосибирской области ожидается температура воздуха от +1 до +4 градусов, а также облачная погода. Утром возможен ледяной дождь и порывы ветра до 15−16 метров в секунду.
Дождь продолжится и 30 марта, однако скорость ветра уменьшится до 3−7 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах от +2 до +4 градусов.
К 31 марта ожидается небольшой спад температуры, прогнозируется от −2 до +1 градуса, также возобладает ветер со скоростью 10−11 метров в секунду.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске произошел порыв на теплотрассе, затоплена улица Ипподромская.