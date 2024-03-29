Ледяные дожди в марте: первый ледяной дождь пройдет в Новосибирске 29 марта

По прогнозу синоптиков погодного сервиса «gismeteo», 29 марта в Новосибирской области ожидается температура воздуха от +1 до +4 градусов, а также облачная погода. Утром возможен ледяной дождь и порывы ветра до 15−16 метров в секунду.