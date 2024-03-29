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В Красноярске запретили работать загрязняющей воздух типографии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вернуться к работе предприятию разрешат только после устранения нарушений.

Источник: Соцсети

Министерство экологии Красноярского края проверило типографию, работающую в самом центре краевой столицы. На работу этого предприятия много раз жаловались красноярцы.

«Проверку проводили инспекторы Минэкологии края совместно с сотрудниками красноярской природоохранной прокуратуры. Установлено, что источником загрязнения воздуха является газовая сушильная камера. Аппарат работает без системы газоочистки, что является серьезным нарушением экологического законодательства», — сообщили в министерстве.

Типографии временно запретили работать и опечатали оборудование. Запрет снимут, как только все нарушения будут устранены. Как уточнили в министерстве экологии Красноярского края, владельцы типографии купили очистное оборудование и готовят необходимые документы.

экология