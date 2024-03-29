Стали известны даты последних звонков и выпускных в Красноярском крае

Еще одна медаль вручается теперь выпускникам, у которых не более двух оценок «хорошо» и остальные «отлично» по предметам, а также 60 и более баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. В 2024 году из 11 классов выпускаются практически 14 тысяч молодых людей. Девятиклассников в этом году около 36 тысяч человек в Красноярском крае, сообщают в минобразования региона.