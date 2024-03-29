Стали известны даты последних звонков и выпускных в Красноярском крае

Школам рекомендуют провести последние звонки и выпускные в те дни, которые озвучили в Минпросвещения РФ. Это единые даты для всех регионов страны. Красноярским школам рекомендовали провести последние звонки 24 и 25 мая.
Выпускные в Красноярском крае предлагают школам провести 28 и 29 июня. Единые даты выпускных вечеров выбраны неслучайно. В эти дни станут известны результаты ребят по обязательным ЕГЭ и экзаменам по выбору, — отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.
Также школьники могут получить золотые медали «За особые успехи в учении» I степени. Такую награду получат выпускники с отличными итоговыми оценками по всем предметам и с успешными результатами государственной итоговой аттестации, а также набравшие не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету.
Еще одна медаль вручается теперь выпускникам, у которых не более двух оценок «хорошо» и остальные «отлично» по предметам, а также 60 и более баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. В 2024 году из 11 классов выпускаются практически 14 тысяч молодых людей. Девятиклассников в этом году около 36 тысяч человек в Красноярском крае, сообщают в минобразования региона.