В Кузбассе ищут волочильщика, крупье и специалиста по благотворительности

Аналитики hh.ru составили список самых необычных предложений о работе, которые были открыты в марте в Кемеровской области.
Так, на новокузнецкий металлургический комбинат требуется волочильщик проволоки с зарплатой от 60 тысяч рублей до вычета налогов. Соискателю достаточно иметь среднее образование и быть готовым к обучению.
Ещё одна необычная вакансия без опыта — крупье (зарплата от 40 до 60 тысяч рублей на руки). В обязанности входит работа с гостями казино, объяснение им правил игры и подсчёт ставок. От претендента требуются грамотная речь, развитая мелкая моторика рук и умение быстро считать в уме.
Соискателям, имеющим опыт работы с заключением договоров, подойдет вакансия специалиста по благотворительности. Ему предстоит оформлять проекты протоколов и соглашений, коммуницировать с контрагентами, участвовать в формировании бюджета расходов на благотворительную деятельность.
В список необычных вакансий марта попали также предложения для вафельщика, цветовода, обжигальщика эмали, сборщика теплиц и нагревальщика металла.
В Кузбассе остро не хватает рабочих рук. Почему молодёжь не идёт в эту сферу и как поднять престиж человека труда, корреспонденту «АиФ в Кузбассе» рассказал директор учебно-производственного центра «Молодость Запсиба» Юрий Бычков.