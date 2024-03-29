В Кузбассе ищут волочильщика, крупье и специалиста по благотворительности

Ещё одна необычная вакансия без опыта — крупье (зарплата от 40 до 60 тысяч рублей на руки). В обязанности входит работа с гостями казино, объяснение им правил игры и подсчёт ставок. От претендента требуются грамотная речь, развитая мелкая моторика рук и умение быстро считать в уме.