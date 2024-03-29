В Приморье работает более 20 кабинетов для желающих бросить курить

В государственных медицинских учреждениях Приморья функционируют 23 кабинета, предоставляющих помощь в борьбе с табачной зависимостью. В предыдущем году специалисты этих кабинетов консультировали более 5 тысяч человек, стремящихся избавиться от курения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.