В Приморье работает более 20 кабинетов для желающих бросить курить

В государственных медицинских учреждениях Приморья функционируют 23 кабинета, предоставляющих помощь в борьбе с табачной зависимостью. В предыдущем году специалисты этих кабинетов консультировали более 5 тысяч человек, стремящихся избавиться от курения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Медицинские работники подчеркивают, что отказ от курения положительно влияет на общее состояние здоровья, снижает риск различных заболеваний и способствует улучшению качества жизни.
Анжела Кабиева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края, подчеркнула важность отказа от вредных привычек для профилактики серьезных заболеваний и улучшения состояния кожи, зубов и волос. Она также отметила, что такие изменения в образе жизни способствуют увеличению продолжительности жизни.
Эксперты из регионального центра общественного здоровья предложили ряд рекомендаций для тех, кто хочет избавиться от зависимости:
— Необходимость принятия решения об отказе от вредной привычки и обращение к специалистам при возникновении трудностей;
— Понимание того, что восстановление здоровья после отказа от вредных привычек займет время, от месяца до года;
— Соблюдение 21-дневного режима отказа от вредной привычки, при этом любое возвращение к старой привычке требует начала нового отсчета;
— Замена вредных привычек на полезные, поиск новых источников радости и удовольствия.
Врачи отмечают, что улучшение функции легких и нормализация уровня кислорода в крови происходит уже через 12 часов после последней сигареты, а полное очищение организма от угарного газа через сутки.
Важно помнить о необходимости регулярной диспансеризации для оценки рисков развития серьезных заболеваний, особенно если у человека есть вредные привычки. Для прохождения обследования необходимо обратиться в поликлинику с документами: паспортом, полисом и СНИЛС.