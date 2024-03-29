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Из Иркутска запускают авиарейсы в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск

Сезонное расписание будет действовать с 31 марта до 26 октября.

Источник: Комсомольская правда

Одна из авиакомпаний переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 31 марта до 26 октября 2024 года. Новые рейсы запустят и из Иркутска. Об этом сообщают в авиакомпании.

— Мы возобновляем перелеты из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Кроме того, в расписании появится прямой регулярный рейс из Красноярска в Братск, — говорят в авиакомпании.

Также в компании сообщают, что международные рейсы из Новосибирска, Иркутска, Владивостока имеют удобные стыковки с внутренними рейсами.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Игорь Кобзев предложил Владимиру Путину вернуть аэропорт Иркутска государству.