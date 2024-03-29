В топ-8 самых впечатляющих мостов России вошел новосибирский Бугринский мост

Выбор пал на новосибирский мост по той причине, что он считается самым протяженным в странах СНГ. Также он является составной частью перспективной скоростной магистрали непрерывного действия «Юго-Западный обход» Новосибирска, которая связывает федеральные трассы «Иртыш» и «Чуйский тракт».