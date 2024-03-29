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В топ-8 самых впечатляющих мостов России вошел новосибирский Бугринский мост

Бугринский мост Новосибирска вошел в топ-8 самых впечатляющих мостов страны.

Источник: Сиб.фм

Эксперты сервиса tutu составили список самых впечатляющих мостов России, куда вошел новосибирский Бугринский мост, заняв шестое место.

Выбор пал на новосибирский мост по той причине, что он считается самым протяженным в странах СНГ. Также он является составной частью перспективной скоростной магистрали непрерывного действия «Юго-Западный обход» Новосибирска, которая связывает федеральные трассы «Иртыш» и «Чуйский тракт».

Напомним, что в Новосибирске на следующей неделе начнут ремонт на Димитровском мосту.