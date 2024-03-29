Красноярские пожарные спасли ребёнка из запертой квартиры

В посёлке Подтёсово пожарные спасли двухлетнего малыша из запертой квартиры. Об этом рассказали в управлении МЧС России по Красноярскому краю.
Вечером 28 марта в МЧС поступило сообщение от жительницы посёлка, что её двухлетний ребёнок случайно закрылся внутри квартиры, когда она пару минут выходила в подъезд по своим делам. Ключей у женщины не было, пришлось вызывать спасателей.
На место приехали пожарные. Дверь решили не ломать — она металлическая и дорогая. Было принято решение вскрыть окно и через него попасть внутрь. Так удалось сберечь жизнь малыша и имущество.
В МЧС отметили, что за прошедшие сутки пожарные потушили 10 пожаров в Красноярском крае, а также были закрыты две ледовые переправы в Бирилюсском и Новоселовском районах региона.