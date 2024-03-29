Красноярские пожарные спасли ребёнка из запертой квартиры

Вечером 28 марта в МЧС поступило сообщение от жительницы посёлка, что её двухлетний ребёнок случайно закрылся внутри квартиры, когда она пару минут выходила в подъезд по своим делам. Ключей у женщины не было, пришлось вызывать спасателей.