Общегородской субботник пройдёт в Иркутске 20 апреля

Ежегодный месячник санитарной очистки начнётся в Иркутске с 1 апреля. В течение месяца на улицах областного центра будет проводиться генеральная уборка. Участвовать в ней будут муниципальные учреждения, представители общественных организаций, бизнеса и образовательные учреждения.