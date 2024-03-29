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Общегородской субботник пройдёт в Иркутске 20 апреля

Участвовать в нем будут муниципальные учреждения, представители общественных организаций, бизнеса и образовательные учреждения.

Источник: Аргументы и факты

Ежегодный месячник санитарной очистки начнётся в Иркутске с 1 апреля. В течение месяца на улицах областного центра будет проводиться генеральная уборка. Участвовать в ней будут муниципальные учреждения, представители общественных организаций, бизнеса и образовательные учреждения.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, среди задач, которые предстоит решить в ходе месячника санитарной очистки: уборка мусора, ремонт ограждений, урн и скамеек, приведение в порядок остановок, путепроводов и мест массового отдыха, мытьё памятников, ямочный ремонт, обрезка деревьев и кустарников, восстановление нарушенного благоустройства.

Также в Иркутске пройдёт традиционный общегородской субботник, который в этом году состоится 20 апреля.

ЖКХ