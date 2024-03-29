Более 40% жителей Красноярска живут с симптомами депривации отпуска

Согласно исследованию «Авиасейлс», 44% жителей Красноярска брали отпуск только один раз или полностью от него отказались в 2023 году. При этом участники исследования, отказавшиеся от отдыха, отметили схожие симптомы — опустошённость, истощение и стресс. Этой совокупности симптомов дали название «синдром упущенных каникул».
Исследователи из компании «Авиасейлс» объединили усилия с Центром нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, чтобы глубже изучить последствия депривации отпуска. Оказалось, что дисбаланс между работой и отдыхом может привести к выгоранию, апатии, хронической усталости и снижению продуктивности.
«В прошлом году после публикации результатов исследования мы получили тысячи комментариев, постов в соцсетях и даже письма от пользователей, которые наблюдают у себя нечто похожее на синдром упущенных каникул. Масштаб происходящего вдохновил нас пойти дальше и рассказать ещё большему количеству людей о проблеме», — рассказали в «Авиасейлс».
Представители компании напоминают, что коварность синдрома упущенных каникул в том, что он имеет накопительный эффект. Это значит, что симптомы легко игнорировать поначалу, но со временем они становятся сильнее, а необходимый для восстановления период увеличивается.