В природном парке Ергаки будут усилены меры безопасности

«ГУ МВД России по Красноярскому краю отреагировало на обращение парламентариев. Теперь в новогодние каникулы, праздничные и выходные дни сотрудники полиции практически всегда дежурят на территории парка. Количество инцидентов, нарушений правопорядка сократилось практически на всех базах. Но, тем не менее, нам следует двигаться к принятию системного решения. Нас волнует безопасность людей с точки зрения нападения диких животных, особенно в летнее время, когда парк посещает большое количество туристов. Еще один вопрос касается изменившегося федерального законодательства, речь идет о контроле за деятельностью гидов, проводников и инструкторов. Они должны быть сертифицированы», — сказал Александр Новиков.