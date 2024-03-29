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В природном парке Ергаки будут усилены меры безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Безопасность в сфере туризма обсудили краевые парламентарии с представителями ведомств.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Рабочее совещание собрал председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного Собрания края Александр Новиков. К обсуждению были приглашены представители прокуратуры, полиции, агентства по ГО, ЧС и пожарной безопасности, агентства по туризму края, директора турбаз, руководители природного парка Ергаки, Ермаковского района.

Территория парка Ергаки на юге края — более 340 тысяч гектаров, ежегодно туда приезжают свыше 120 тысяч туристов. Обеспечение безопасности людей — приоритетная задача.

В адрес депутатов краевого парламента поступило много обращений по поводу необходимости размещения в Ергаках специального поста охраны. Сейчас ближайший пункт полиции находится в 100 км от парка или 2,5 часа езды. За такой промежуток времени проводить эффективные оперативные мероприятия сложно.

«ГУ МВД России по Красноярскому краю отреагировало на обращение парламентариев. Теперь в новогодние каникулы, праздничные и выходные дни сотрудники полиции практически всегда дежурят на территории парка. Количество инцидентов, нарушений правопорядка сократилось практически на всех базах. Но, тем не менее, нам следует двигаться к принятию системного решения. Нас волнует безопасность людей с точки зрения нападения диких животных, особенно в летнее время, когда парк посещает большое количество туристов. Еще один вопрос касается изменившегося федерального законодательства, речь идет о контроле за деятельностью гидов, проводников и инструкторов. Они должны быть сертифицированы», — сказал Александр Новиков.

На совещании особое внимание уделили проблемам установки видеонаблюдения в Ергаках. Основной массив парка — это горная тайга, видеонаблюдение технически возможно лишь на 8 тысячах гектаров парка, там, где есть электричество, располагаются базы. Частично это уже сделано. Депутат Алена Миронова предложила оснастить камерами точки ухода-прихода туристов, например, Висячий Камень и озеро Светлое. Депутат Максим Золотухин настоятельно рекомендовал усилить меры профилактики, установить дополнительные стенды о том, как туристу вести себя на территории парка. Так, медведей нередко приманивают остатки еды, мусор у палаточных лагерей. Организаторы туров должны предупреждать об этом неопытных туристов.

Дискуссию вызвал вопрос постоянного присутствия полицейских на территории парка. Штатная численность сотрудников полиции рассчитывается только исходя из количества проживающих на территории Ермаковского района жителей, при этом не учитываются приезжие туристы, сезонный турпоток. Звучали мнения, что в таком случае можно привлекать к обеспечению безопасности частные охранные агентства.

Все конструктивные идеи и предложения после обсуждения будут собраны и обобщены в виде протокола. Председатель профильного комитета сообщил, что протокол затем будет рассмотрен на комитете и отправлен в органы исполнительной власти территорий края. Важно усилить безопасность в туристической сфере.