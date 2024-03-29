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Движение по грунтовой дороге к поселку Минка закрыли на острове Русский

Ограждающие блоки и запрещающие движение знаки установили на дороге к поселку Минка.

Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на острове Русский изменили схему движения. Проезд от основной дороги в сторону поселка Минка теперь запрещен, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В городском управлении дорог поделились, что водители не пользовались этой дорогой из-за ее состояния, более того существует альтернативный проезд. Поэтому участок решили закрыть, здесь установили ограждающие блоки, а также знак, запрещающий движение.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что глава Владивостока Константин Шестаков анонсировал пять проектов по реконструкции городских дорог. Контракты заключены по следующим видам работ: расширение выезда со Снеговой Пади на объездную, реконструкция перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока, улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл, развязки и выезда на объездную трассу Зеленого угла.