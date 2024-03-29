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Социальные выплаты в Иркутской области проиндексируют почти на 7,5% с 1 апреля

В Приангарье традиционно с начала апреля повысят социальные выплаты. Индексация произойдёт на 7,42%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации Иркутской области, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Изменения коснутся почти 60 мер социальной поддержки. Среди прочего повысится размер областного материнского капитала, который даётся за рождение второго и третьего ребёнка в семье. С 1 апреля он будет составлять 140 тысяч рублей.

Выплата малоимущим семьям в связи с рождением первого ребёнка поднимется до 31,4 тысяч рублей.

Вырастут юбилейные выплаты долгожителям Приангарья. Так, единовременная выплата гражданину, который достиг столетнего возраста, увеличится до 18,7 тысяч рублей.

К социальным выплатам относятся и различного рода компенсации. К примеру, максимальная компенсация малоимущим гражданам в связи с утратой жилого помещения составит 136 тысяч рублей.

Кроме этого, индексацию проведут в отношении пособия на ребёнка, соцвыплаты многодетным семьям и так далее.