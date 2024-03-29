Социальные выплаты в Иркутской области проиндексируют почти на 7,5% с 1 апреля

Изменения коснутся почти 60 мер социальной поддержки. Среди прочего повысится размер областного материнского капитала, который даётся за рождение второго и третьего ребёнка в семье. С 1 апреля он будет составлять 140 тысяч рублей.
Выплата малоимущим семьям в связи с рождением первого ребёнка поднимется до 31,4 тысяч рублей.
Вырастут юбилейные выплаты долгожителям Приангарья. Так, единовременная выплата гражданину, который достиг столетнего возраста, увеличится до 18,7 тысяч рублей.
К социальным выплатам относятся и различного рода компенсации. К примеру, максимальная компенсация малоимущим гражданам в связи с утратой жилого помещения составит 136 тысяч рублей.
Кроме этого, индексацию проведут в отношении пособия на ребёнка, соцвыплаты многодетным семьям и так далее.