В Новокузнецке ищут проектировщика реконструкции Ильинского шоссе

Как сообщает А42, в Новокузнецке стартовал электронный аукцион по поиску подрядчика для проектирования реконструкции Ильинского шоссе. За 70 млн рублей победитель должен будет выполнить проектные и изыскательские работы.
Подрядчик спроектирует участок от улицы ДОЗ до Бызовского шоссе длиной около 15 000 метров. Реконструируют участок сопряжения с Бызовским шоссе, кольцо на улице ДОЗ и на повороте в Новоильинский район и участок, примыкающий к улице Косыгина. Также предусмотрено устройство транспортной развязки на повороте от Ильинского шоссе в посёлок Металлургов.
Пока неизвестная стоимость работ и сроки, а также число полос. Проектирование и изыскание продлится до конца текущего года, после чего проект пройдёт госэкспертизу (до 30 июля 2025 года).
Также мы писали, что Сергей Кузнецов сообщил: до 1 сентября 2025 года в городе отремонтируют Кузнецкий мост, соединяющий Центральный и Кузнецкий районы.