В Новокузнецке ищут проектировщика реконструкции Ильинского шоссе

Подрядчик спроектирует участок от улицы ДОЗ до Бызовского шоссе длиной около 15 000 метров. Реконструируют участок сопряжения с Бызовским шоссе, кольцо на улице ДОЗ и на повороте в Новоильинский район и участок, примыкающий к улице Косыгина. Также предусмотрено устройство транспортной развязки на повороте от Ильинского шоссе в посёлок Металлургов.