Складировать нельзя переработать. Почему важно сортировать мусор «у ведра»

Например, жёлтые сетчатые контейнеры компании «Эко+» собирают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В 2016 году управляющая компанией Юлия Фомина в интервью ГТРК «Кузбасс» сказала, что появление контейнеров — заслуга кемеровчан, так как горожане были готовы разделять мусор. Также она уточнила, что мусор будет в дальнейшем перерабатываться. Однако дозвониться по телефону горячей линии компании, чтобы узнать, кто перерабатывает отходы, нам не удалось. Сейчас в жёлтых контейнерах не только бутылки, но и другой мусор. Жители не знают, как правильно утилизировать упаковку. Это говорит о необходимости экопросвещения на территории региона.