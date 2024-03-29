Складировать нельзя переработать. Почему важно сортировать мусор «у ведра»

Ежегодно на территории Кузбасса образуется около 792 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов. Эту массу можно сравнить с более чем двумя тысячами 390-тонных БелАЗов. Большую часть мусорного ведра можно переработать, о чём догадываются немногие. Благодаря сортировке огромные объёмы мусора будут не складироваться под боком, а приносить пользу.
Недостаточное экопросвещение.
По данным Йельского университета, Россия занимает 168 место из 179 по переработке отходов. Даже «Реформа законов обращения с отходами производства и потребления», принятая в 2019 году, не работает в полную силу и воплощается в каждом регионе отдельно.
По данным аналитической службы FinExpertiza, в Кемеровской области в 2023 году захоронили до 99% ТКО (прирост в 8,8% по сравнению с прошлым годом). То есть почти весь мусор, выброшенный жителями, идёт на местные полигоны.
Операторы по обращению с отходами привлекают граждан к экологии, проводя экологические акции, субботники и экоуроки. Некоторые сети магазинов даже установили приёмники пластиковых тар, которые схожи с теми, что стоят в магазинах по всей Германии. Организации оснащают город контейнерами для раздельного сбора отходов. Но доля баков для несортированного мусора, которые стоят в каждом дворе, намного больше специализированных на конкретном виде отходов.
Например, жёлтые сетчатые контейнеры компании «Эко+» собирают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В 2016 году управляющая компанией Юлия Фомина в интервью ГТРК «Кузбасс» сказала, что появление контейнеров — заслуга кемеровчан, так как горожане были готовы разделять мусор. Также она уточнила, что мусор будет в дальнейшем перерабатываться. Однако дозвониться по телефону горячей линии компании, чтобы узнать, кто перерабатывает отходы, нам не удалось. Сейчас в жёлтых контейнерах не только бутылки, но и другой мусор. Жители не знают, как правильно утилизировать упаковку. Это говорит о необходимости экопросвещения на территории региона.
Кемеровчане сами могут найти организации, которые собирают раздельные отходы. На сайте администрации Кемерова указаны 25 мест расположения экобоксов: например, в гипермаркете «Лента» вы можете сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки, в ТРЦ «Променад-3» — текстиль, а в гипермаркете «Леруа-Мерлен» — батарейки и лампы. Также существует интерактивная экокарта «Recyclemap», на которой размещены пункты сбора. Проект живёт на общественной инициативе 40 000 добровольцев, которые проверяют мест сбора отходов и контейнеров и рассказывают о любых изменениях.
Однако всех этих усилий недостаточно для поддержания здоровой экологии региона. Инфраструктура города не развита, поэтому людям сложно самостоятельно сортировать отходы.
Волонтёр студенческого экологического отряда «ЭкоДесант» Юлия Моисеева, рассказала, почему стоит сортировать мусор дома: «Этот простой процесс упрощает дальнейшую переработку отходов на больших производствах. Часто случается так, что некоторые отходы сложно переработать только из-за того, что упаковка состоит их нескольких видов материалов. Например, некоторые пластиковые крышки от бутылок внутри имеют пломбу, из-за которой процесс переработки затруднён. В больших масштабах очень сложно найти ресурсы для решения этой проблемы».
Чистый и хорошо отсортированный мусор позволяет получать более качественные вторичные материалы. Но только 8% отходов, которые не были отсортированы «у ведра», можно переработать. Так происходит из-за остатков еды, которые портят сырьё.
Что можно сделать?
Независимая экологическая некоммерческая организация Delterra рекомендует несколько способов, которые уменьшат количество мусора на полигоне. Также найти Кузбассу оптимальные пути решения может помочь обмен опытом и технологиями с другими странами, где проблема переработки мусора успешно решается.
Создание инфраструктуры, при которой жители смогут с лёгкостью заниматься сортировкой бытового мусора. Недостаточность или удалённость пунктов приёма затрудняют вовлечённость общества в проблемы экологии.
Создание экономически выгодных условий для людей. Например, в странах Азии на пакеты с несортированным мусором собирают плату, поэтому переработка помогает жителям экономить.
Финансовое поощрение. Например, установка в магазинах приёмников, возвращающих плату за упаковку, или предоставление скидочных сертификатов.
Создание кампаний по вовлечению. Многие люди наблюдают за тем, как отходы из баков разного типа мусора смешивают в одном мусоровозе, что ухудшает их отношение к сортировке. Допустим, на Бали внедрили новый график сбора мусора: грузовики собирают только один тип отходов за раз. Эта методика существует и в других странах с высоким индексом переработки.