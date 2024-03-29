Нельзя есть после заката: народные приметы на 29 марта

Наши предки в этот день начинали готовить телеги. Перед тем как запрячь лошадь, телегу осматривали и обязательно проверяли колеса. А после начала движения внимательно прислушивались к скрипу. Если скрипнуло переднее левое колесо — кто-то заболеет, переднее правое — к богатству, заднее левое — к долгам, а заднее правое — к прибыли. Также 29 марта отправлялись за покупками. Считалось, что в этот день можно хорошо сторговаться и все вещи будут долго служить.
На Савву старались провести время с семьей, посидеть вместе за столом, поговорить по душам. И уделяли внимание домашним питомцам. Если сегодня привести в порядок клетку или вольер любимца, угостить его свежим кормом или лакомством, провести гигиенические процедуры, то животное или птица проживут дольше.
Запрещалось 29 марта:
свататься и жениться — брак будет недолгим, переезжать — жизнь в новом месте будет сложной, есть после заката — к долгам и бедности, зажигать свечи — нечисть приманивать, не пересаживали цветы — растения могут погибнуть, женщины не носили тяжестей — к лишениям.
Именины сегодня празднуют Александр, Антоний, Иван, Павел, Роман, Трофим.
В этот день родились:
генерал-фельдмаршал, президент Российской академии наук граф Кирилл Разумовский, один из основоположников русской физиологии, профессор Алексей Филомафитский, летчик-космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Алексей Губарев, прыгун в высоту, чемпион мира Иван Ухов.