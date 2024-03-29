Нельзя есть после заката: народные приметы на 29 марта

Наши предки в этот день начинали готовить телеги. Перед тем как запрячь лошадь, телегу осматривали и обязательно проверяли колеса. А после начала движения внимательно прислушивались к скрипу. Если скрипнуло переднее левое колесо — кто-то заболеет, переднее правое — к богатству, заднее левое — к долгам, а заднее правое — к прибыли. Также 29 марта отправлялись за покупками. Считалось, что в этот день можно хорошо сторговаться и все вещи будут долго служить.