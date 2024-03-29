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На улицах приангарских городов появились самокаты. Чем это чревато

С наступлением тепла на улицах Иркутска и других городов Приангарья появились «средства индивидуальной мобильности» — электросамокаты, которые любой желающий может взять в аренду. Этот факт, вызвавший оживление среди горожан, услугой этой активно пользующихся, стал поводом для специального совещания сотрудников ГИБДД, представителей комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска и компаний, которым самокаты принадлежат, сообщает ИА «ТК Город».

По данным приангарского МВД, в этом году в Иркутске электросамокатов будет в два раза больше, чем в прошлом — по улицам уже готовы рассекать более 3500 штук. Аналогичной услугой, набирающий популярность, среди жителей и туристов, смогут воспользоваться жители и гости Ангарска, Усолья-Сибирского и Братска.

И теперь, по словам ио начальника ГИБДД по Иркутской области, главная задача — пройти сезон самокатов с минимальными потерями:

«По итогам прошлого года на территории области произошло 10 ДТП с участием лиц, передвигавшимся на электросамокатах, в которых один человек погиб и девять, в том числе четверо несовершеннолетних, получили травмы», — озвучил Сергей Швин статистику.

Полковник полиции предупредил, что аккаунты лиц, пользующихся услугами кикшеринга, будут блокироваться в случае нарушения ими ПДД.

Опасения сотрудников ГИБДД вполне понятны. Многие, наверное, помнят потрясшую Иркутск в в июле прошлого года ночную трагедию на улице Ушаковской, где пьяный водитель иномарки задавил упавшего с электросамоката мужчину.