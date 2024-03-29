На улицах приангарских городов появились самокаты. Чем это чревато

По данным приангарского МВД, в этом году в Иркутске электросамокатов будет в два раза больше, чем в прошлом — по улицам уже готовы рассекать более 3500 штук. Аналогичной услугой, набирающий популярность, среди жителей и туристов, смогут воспользоваться жители и гости Ангарска, Усолья-Сибирского и Братска.