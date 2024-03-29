Песчаные бури добрались до Приморского края

По словам жителей Приморского края, на зонтах, машине и даже одежде появилась грязь. Они предположили, что песчаная буря из Амурской области дошла до региона, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В пресс-службе Примгидромета «КП» рассказали:
«Действительно, западные потоки донесли остатки песчаной бури. Вся взвесь осталась в Китае и Амурской области, у нас же можно заметить небольшую примесь, но это не страшно. Волноваться не стоит, никакого вреда людям эти осадки не принесут», — отметили в ведомстве.
Добавим, что в Амурской области наблюдалось желтое небо, а также выпадали осадки в виде песка.
Ранее «КП» писала, что температура воздуха может подняться до +20°C в начале апреля. При этом в последние выходные дни марта могут пройти дожди.