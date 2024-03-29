Песчаные бури добрались до Приморского края

«Действительно, западные потоки донесли остатки песчаной бури. Вся взвесь осталась в Китае и Амурской области, у нас же можно заметить небольшую примесь, но это не страшно. Волноваться не стоит, никакого вреда людям эти осадки не принесут», — отметили в ведомстве.