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Песчаные бури добрались до Приморского края

Осадки в виде песка заметили жители Приморского края.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

По словам жителей Приморского края, на зонтах, машине и даже одежде появилась грязь. Они предположили, что песчаная буря из Амурской области дошла до региона, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В пресс-службе Примгидромета «КП» рассказали:

«Действительно, западные потоки донесли остатки песчаной бури. Вся взвесь осталась в Китае и Амурской области, у нас же можно заметить небольшую примесь, но это не страшно. Волноваться не стоит, никакого вреда людям эти осадки не принесут», — отметили в ведомстве.

Добавим, что в Амурской области наблюдалось желтое небо, а также выпадали осадки в виде песка.

Ранее «КП» писала, что температура воздуха может подняться до +20°C в начале апреля. При этом в последние выходные дни марта могут пройти дожди.