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«Снежный заряд»: в Челябинской области водителям посоветовали отложить дальние поездки из-за погоды

В Челябинской области дорожники посоветовали водителям отложить поездки.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +5°
Источник: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

В Челябинской области обрабатывают дороги после похолодания и снегопадов 29 марта.

— В районе горнозаводской зоны Ашинского района, на участке трассы М-5 на границе с Башкирией прошел снежный заряд, температура воздуха резко опустилась ниже нуля, — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Снежный заряд — это короткий, но очень сильный снегопад, сопровождающийся ветром.

В соседнем Башкортостане из-за погоды до 9:00 запретили проезд автобусов и грузовиков по трассе М-5. В Челябинской области таких ограничений нет, по данным дорожников, движение не затруднено. Тем не менее, водителей просят не рисковать и отложить дальние поездки до того времени, когда погода улучшится.