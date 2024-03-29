«Снежный заряд»: в Челябинской области водителям посоветовали отложить дальние поездки из-за погоды

В соседнем Башкортостане из-за погоды до 9:00 запретили проезд автобусов и грузовиков по трассе М-5. В Челябинской области таких ограничений нет, по данным дорожников, движение не затруднено. Тем не менее, водителей просят не рисковать и отложить дальние поездки до того времени, когда погода улучшится.