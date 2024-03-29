В Красноярске заметили первые в этом году электросамокаты

На улицах Красноярска заметили первые в этом году кикшеринговые электросамокаты. В мэрии пошутили, это верный признак весны. Также в администрации напомнили о правилах пользования электросамокатами.
Согласно требованиям ПДД, на таком транспорте нельзя развивать скорость выше 25 километров в час. В скверах, парках и на набережных — нельзя гонять быстрее 15 километров в час. И на самокатах, которые сдаются в аренду, такие ограничения уже вшиты.
Пока на улицах Красноярска появились только желтые самокаты известной фирмы. В прошлом году в компании рассказывали, что услугами аренды хотя бы раз воспользовались 16% жителей города. 99% поездок закончились без происшествий.