В Красноярске заметили первые в этом году электросамокаты

Согласно требованиям ПДД, на таком транспорте нельзя развивать скорость выше 25 километров в час. В скверах, парках и на набережных — нельзя гонять быстрее 15 километров в час. И на самокатах, которые сдаются в аренду, такие ограничения уже вшиты.