В Мекке приморского туризма появится круглогодичный курорт по поручению президента РФ

Что же включит в себя проект? Курорт на 3800 номеров сможет принимать до 500 тысяч гостей в год, сообщил во время доклада Олег Николаевич. Будет создано 2,5 тысячи рабочих мест. Строительство, отметил губернатор, запланировано в три этапа до 2031 года. Согласно графику, первых туристов курорт сможет принимать в 2028 году.