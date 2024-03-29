В Мекке приморского туризма появится круглогодичный курорт по поручению президента РФ

Мекка приморского туризма, Хасанский округ, обзаведется еще одним уникальным объектом, притягивающим гостей. Президент России Владимир Путин поддержал решение о создании здесь федерального круглогодичного курорта, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Об этом российский лидер сообщил на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», в числе участников был и глава Приморья Олег Кожемяко.
Губернатор защитил перед президентом план-график строительства. Владимир Владимирович проект одобрил, более того, взял под личный контроль, что можно считать косвенным маркером для оценки масштаба будущей стройки. Беседа велась непринужденно: как уже писала «КП», глава России даже выразил желание приехать на приморские острова для подводной охоты. В связи с этим Владимир Путин поручил обеспечить безопасность акваторий в период летнего отдыха.
Более того, площадка может еще одной точкой на карте расширения на Восток. Приморье выступает в авангарде коммуникации с азиатскими странами, привлекает человеческий капитал, что ранее отмечал в интервью «КП» министр экономического развития Андрей Блохин. Создание курорта обеспечит потенциальных трудовых мигрантов круглогодичной возможностью отдыхать.
Что же включит в себя проект? Курорт на 3800 номеров сможет принимать до 500 тысяч гостей в год, сообщил во время доклада Олег Николаевич. Будет создано 2,5 тысячи рабочих мест. Строительство, отметил губернатор, запланировано в три этапа до 2031 года. Согласно графику, первых туристов курорт сможет принимать в 2028 году.
Развитие туризма в России — тренд последних лет, который на фоне текущей внешнеполитической обстановки, только набирает обороты.
Напомним, что Олег Кожемяко является также председателем комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту. Ранее «КП» писала о том, что губернатор презентовал идею концертно-выставочного туризма в регионе.