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Во Владивостоке конфисковали свыше 20 тонн контрафактного алкоголя

Стоимость изъятой продукции превысила 14,5 миллиона рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке оперативники обнаружили более 20 тонн нелегального алкоголя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что на улице Бородинской сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили крупный склад горячительного без без сопроводительных документов. Всего было найдено 7400 бутылок водки и почти 160 тысяч пузырьков объемом 100 мл спирта крепостью 75%. Стоимость изъятой продукции превысила 14,5 миллиона рублей.

Следователь возбудил уголовное дело о незаконном изготовлении, хранения или сбыта товаров, подлежащих обязательной маркировке.

По этой статье наказание может достигать 6 лет заключения со штрафом.

Напомним, недавно во Владивостоке изъяли из незаконного оборота более 100 литров контрафактного алкоголя.