Во Владивостоке конфисковали свыше 20 тонн контрафактного алкоголя

Во Владивостоке оперативники обнаружили более 20 тонн нелегального алкоголя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что на улице Бородинской сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили крупный склад горячительного без без сопроводительных документов. Всего было найдено 7400 бутылок водки и почти 160 тысяч пузырьков объемом 100 мл спирта крепостью 75%. Стоимость изъятой продукции превысила 14,5 миллиона рублей.
Следователь возбудил уголовное дело о незаконном изготовлении, хранения или сбыта товаров, подлежащих обязательной маркировке.
По этой статье наказание может достигать 6 лет заключения со штрафом.
Напомним, недавно во Владивостоке изъяли из незаконного оборота более 100 литров контрафактного алкоголя.