Во Владивостоке конфисковали свыше 20 тонн контрафактного алкоголя

Отмечается, что на улице Бородинской сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили крупный склад горячительного без без сопроводительных документов. Всего было найдено 7400 бутылок водки и почти 160 тысяч пузырьков объемом 100 мл спирта крепостью 75%. Стоимость изъятой продукции превысила 14,5 миллиона рублей.