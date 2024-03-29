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Синоптики Башкирии рассказали о погоде на выходные

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +5°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня днем местами по республике пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем −2, +3 градуса.

В субботу, 30 марта, без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −8, −13 градусов, днем 0, +5 градусов.

В воскресенье, 31 марта, ожидается небольшой снег, переходящий в дождь, местами до умеренного, ночью в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — 0, −5, днем +2, +7 градусов.