Синоптики Башкирии рассказали о погоде на выходные

По данным Башгидромета, сегодня днем местами по республике пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем −2, +3 градуса.
В субботу, 30 марта, без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −8, −13 градусов, днем 0, +5 градусов.
В воскресенье, 31 марта, ожидается небольшой снег, переходящий в дождь, местами до умеренного, ночью в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — 0, −5, днем +2, +7 градусов.