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Стали известны самые необычные предложения о работе в Новосибирске

В hh.ru назвали самые необычные вакансии в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Специалисты одного из самых крупных сайтов по поиску работу HeadHunter рассказали самые необычные предложения о работе в Новосибирске.

Так, например, аэродинамический комплекс находится в поиске инструктора для работы в аэротрубе. Уточняется, что будущий сотрудник должен обладать хорошей физической подготовкой и пребывать всегда в хорошем настроение. Предлагаемая зарплата варьируется от 40 до 70 тысяч рублей.

Необычное предложение появилось и от зоомагазина, где ищут охотника за лапами. Специалист должен консультировать посетителей магазина и находить с ними общий язык. Зарплата — до 60 тысяч рублей.

В сфере недвижимости очень нуждаются в сотруднике без опыта — специалист должен показывать объекты и сопровождать сделки по купле-продаже. Заработная плата — 140 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске мигрантам собираются запретить работать в такси.

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