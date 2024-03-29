Стали известны самые необычные предложения о работе в Новосибирске

Так, например, аэродинамический комплекс находится в поиске инструктора для работы в аэротрубе. Уточняется, что будущий сотрудник должен обладать хорошей физической подготовкой и пребывать всегда в хорошем настроение. Предлагаемая зарплата варьируется от 40 до 70 тысяч рублей.