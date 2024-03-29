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Василевская с борта МКС в пятницу пообщается со студентами БГУ

Сеанс связи с МКС состоится, когда станция будет пролетать над территорией Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская в пятницу с борта Международной космической станции (МКС) пообщается со студентами и учащимися БГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Десятиминутный сеанс связи с МКС состоится 29 марта в здании факультета международных отношений и начнется в 17:50 — время, когда станция будет пролетать над территорией Беларуси.

«Данная встреча пройдет в рамках бортового эксперимента “О Гагарине из космоса”, который включен в научную программу полета белорусского космонавта», — отметили в БГУ. Полет на МКС.

Ракета с кораблем «Союз МС-25» стартовала с Байконура 23 марта в 15:36 по минскому времени в резервный день. В его экипаж вошли белоруска Марина Василевская, герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий и американский бортинженер астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон.

Согласно плану, белоруска и россиянин на МКС пробудут 12 суток, а назад отправятся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорел Эшли О’Хара. В свою очередь, Колдвелл-Дайсон останется на станции до сентября.