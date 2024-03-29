Василевская с борта МКС в пятницу пообщается со студентами БГУ

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская в пятницу с борта Международной космической станции (МКС) пообщается со студентами и учащимися БГУ, сообщили в пресс-службе вуза.
Десятиминутный сеанс связи с МКС состоится 29 марта в здании факультета международных отношений и начнется в 17:50 — время, когда станция будет пролетать над территорией Беларуси.
«Данная встреча пройдет в рамках бортового эксперимента “О Гагарине из космоса”, который включен в научную программу полета белорусского космонавта», — отметили в БГУ. Полет на МКС.
Ракета с кораблем «Союз МС-25» стартовала с Байконура 23 марта в 15:36 по минскому времени в резервный день. В его экипаж вошли белоруска Марина Василевская, герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий и американский бортинженер астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон.
Согласно плану, белоруска и россиянин на МКС пробудут 12 суток, а назад отправятся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорел Эшли О’Хара. В свою очередь, Колдвелл-Дайсон останется на станции до сентября.