Василевская с борта МКС в пятницу пообщается со студентами БГУ

Согласно плану, белоруска и россиянин на МКС пробудут 12 суток, а назад отправятся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорел Эшли О’Хара. В свою очередь, Колдвелл-Дайсон останется на станции до сентября.