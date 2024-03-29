Житель Приморья чудом избежал многолетнего заключения в тюрьме Таиланда

«В тайской тюрьме все точно так, как показывают в фильмах и передачах. Просто бетонный пол, бетонные стены, клетка, дырка в полу за стенкой в качестве туалета и куча мужчин без футболок валяются на полу. Много больных. Кормят ужасно — два раза в день разваренным рисом с какими-то небольшими добавками. Русских я там не видел, но там было много китайцев, европейцев, по которым видно, что они там уже довольно давно. Кто-то просидел там уже 12, 18, 20 лет. По словам многих, причина их заключения — тот же самый “оверстей”. Люди также, как я, столкнулись с некомпетентными юристами при оформлении документов. Решили сделать все правильно, обратились в полицию, а полиция их задержала. Хотя они могли просто поехать в аэропорт напрямую, оплатить на месте штраф и вылететь, возможно попав в черный список. А так они сидят в тюрьме годами и пытаются оттуда выбраться», — вспоминает Андрей.