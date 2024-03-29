Житель Приморья чудом избежал многолетнего заключения в тюрьме Таиланда

Светлое будущее в горячем Таиланде для выходца из Приморья Андрея Калуцкого едва не закончилось длительным прозябанием в бетонной камере тайской тюрьмы. Пытаясь оформить легальный и законный бизнес Андрей столкнулся сначала с недобросовестным юристом, а затем и с абсурдной системой работы полиции и иммиграционной службы Таиланда. Как ему удалось выбраться из этого капкана и вернуться в Россию, он рассказал ИА PrimaMedia.
Фитнес-тренер родом из Приморья Андрей Калуцкий прожил в Таиланде четыре года, воспринимая жаркое королевство не просто как курорт, а как место для своей дальнейшей жизни. Мужчина успешно развивался в профессии и собирался вместе со своей девушкой Аней открыть собственный фитнес-центр, уже успев подписать договор на аренду помещения и запустив процесс оформления необходимых документов у тайского юриста. Вместе с тем специалист взял на себя работу по переоформлению визы и разрешения на работу, так как у Андрея заканчивался срок действия заграничного паспорта.
Однако, все пошло не по плану. Юрист, получив оплату вперед, пропустил все сроки и не подготовил документы вовремя, а после и вовсе пропал со связи. В итоге, оставшись с просроченной визой и паспортом, без денег и документов на фитнес-центр, Андрей отправился в полицию Бангкока в надежде разобраться с проблемой. Но там лишь развели руками. В посольстве РФ мужчине предложили оформить справку об утере документов, которая поможет вылететь из страны. Речи о дальнейших делах в Таиланде уже не стояло, задача была — разобраться с нарушением сроков пребывания в стране.
Хотелось по-хорошему
Согласно Иммиграционному закону, опубликованному на официальном сайте Иммиграционной службы Королевства Таиланд, иностранцам, превысившим срок разрешенного пребывания в стране, грозит штраф по 500 Бат за каждый день просрочки и депортация на родину. Кроме того, в случае так называемого «оверстея» более 90 дней возможно внесение иностранца в черный список с запретом на въезд в страну на срок от одного до 10 лет.
Примечательно, что ничего о тюремном заключении на такой случай в правилах не говорится, однако недопонимания и недоточеты в работе системы приводят к тому, что некоторые иностранные граждане годами сидят в камерах без возможности вернуться домой. Об этом Андрею пришлось узнать на собственном примере.
Следующим важным пунктом этой истории стало Иммиграционное бюро в Бангкоке, которое предоставило Андрею весьма некорректную информацию. Там сообщили, что ему нужно будет просто оплатить в суде штраф и по имеющейся из посольства РФ справке вылететь на родину. В бюро уточнили, что перед вылетом Андрею придется провести день в тюрьме, однако заверили, что с ним останется телефон, по которому он может купить билеты домой и договориться о том, чтобы ему привезли деньги на оплату штрафа.
Успокоенный Андрей отправился якобы в суд, но оказался в самой настоящей тюрьме.
От тюрьмы не зарекайся
«Телефон на входе забрали и отдали моей девушке — Ане, поскольку якобы внутрь с ним нельзя. Выйти оттуда мне уже не дали. Не было возможности ни с кем связаться. Аня осталась снаружи тоже не имея никакой информации, что произошло и что будет дальше. На следующий день меня отвезли на судебное заседание. Забирая меня из камеры, офицер сказал позвонить моей девушке, чтобы она привезла деньги для оплаты штрафа. При этом именно он днем ранее забрал у меня телефон. Свой или иной другой телефон он дать также отказался. Общаться при этом очень сложно: сотрудники очень плохо говорят на английском, ярко выражают негативные эмоции и просто требуют привезти деньги, не понимая, что сами создали условия, в которых это невозможно организовать», — рассказывает Андрей.
Ужасы условий тайской тюрьмы, в которой он оказался, пытаясь законно решить возникшую проблему, все еще стоят у мужчины перед глазами.
«В тайской тюрьме все точно так, как показывают в фильмах и передачах. Просто бетонный пол, бетонные стены, клетка, дырка в полу за стенкой в качестве туалета и куча мужчин без футболок валяются на полу. Много больных. Кормят ужасно — два раза в день разваренным рисом с какими-то небольшими добавками. Русских я там не видел, но там было много китайцев, европейцев, по которым видно, что они там уже довольно давно. Кто-то просидел там уже 12, 18, 20 лет. По словам многих, причина их заключения — тот же самый “оверстей”. Люди также, как я, столкнулись с некомпетентными юристами при оформлении документов. Решили сделать все правильно, обратились в полицию, а полиция их задержала. Хотя они могли просто поехать в аэропорт напрямую, оплатить на месте штраф и вылететь, возможно попав в черный список. А так они сидят в тюрьме годами и пытаются оттуда выбраться», — вспоминает Андрей.
Спасением для многих заключенных могла бы стать связь с внешним миром: родственниками, посольством, адвокатом. Но в тайской тюрьме такая возможность подобна роскоши.
«Периодически некоторым счастливчикам дают позвонить. Для этого в, скажем так, холле первого этажа формируют еще одну камеру из решеток, туда загоняют всех и выдают телефоны. У них есть час, чтобы до кого-то дозвониться. Это особенно счастливые ребята, потому что многим не дают телефон вообще, либо они не помнят на память необходимые номера. И это длится годами. Там всем плевать на тебя», — говорит Андрей.
Спасительная случайность
Удивительная случайность спасла мужчину в этой, казалось бы, патовой ситуации. Находясь на улице у здания суда, он увидел, как у местной жительницы из автомобиля выпрыгнул щенок. Андрею удалось поймать беглеца, а взамен получить возможность совершить такой важный звонок. Не помнив личного номера Ани, он дозвонился до отеля в котором девушка остановилась. Ситуация была столь абсурдной, что мужчина даже не мог точно сказать, куда именно нужно привезти деньги, ведь вскоре после разговора с Аней офицеры полиции перевели его в другое здание. Уже там, снова без телефонной связи, сотрудник потребовал у Андрея позвонить и сообщить, чтобы Аня несла деньги. И снова отсутствие возможности связаться никого не смутила.
Благо, девушка нашла Андрея и передала деньги. Но и на этом удивительная в своей нелепости история приморцев в Таиланде не закончилась. Офицер полиции сообщил Андрею, что все в порядке и он может покупать билеты в Россию, нужно лишь зайти ненадолго в камеру, чтобы сфотографироваться и оформить документы. Прямо из суда Андрея снова завели в камеру, где вместо обещанных нескольких минут он остался еще на несколько дней. Без связи и разъяснений о том, что происходит.
В течение этих дней Аня пыталась вызволить Андрея и купить билеты на двоих в Россию, однако это стало еще одним квестом. Паспорт Андрея был аннулирован, вместо него — справка из посольства, по которой можно оформить билет. Однако документ отдавать никто не спешил.
«С горем пополам Аня через несколько дней все же купила билеты: прямые до Москвы, другие не разрешили. Хотя мы хотели лететь во Владивосток. Аня привезла их, но меня выпустили лишь через день. Вывезли напрямую из тюрьмы в самолет, не дав возможности ни поесть, ни переодеться. Передали в руки бортпроводника. И вот мы прилетели в Москву», — рассказывает Андрей.
Сегодня приморцы временно Москве: восстанавливаются от стресса и планируют дальнейшие действия: перелет во Владивосток и решение вопросов с документами.
Редакция ИА PrimaMedia надеется, что история Андрея поможет другим приморцам избежать подобной участи и смотивирует еще внимательнее изучать условия пребывания в той стране, в которую вы собираетесь отправиться. Постарайтесь изучить не только официальное законодательство, но и практический опыт других путешественников, чтобы минимизировать все возможные риски.
История изложена со слов героя публикации.