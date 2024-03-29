Экскурсии за Садовым кольцом: горожанам расскажут о прошлом и настоящем 77 районов Москвы

Участники экскурсии по Тимирязевскому району прикоснутся к тайне архитектурного замысла усадьбы Петровско-Разумовское и узнают, как на месте дворянского гнезда в середине XIX века вырос главный сельскохозяйственный вуз Российской империи — Петровская сельскохозяйственная академия. Во время прогулки по району Тропарево-Никулино москвичам расскажут, какие уникальные экспериментальные здания здесь возвели, покажут «московский» и «ленинградский» дома из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Маршрут по району Покровское-Стрешнево удивит историей старинной усадьбы и семейными тайнами ее владельцев — дворян Стрешневых. Во время экскурсии по Свиблову гиды объяснят, что общего у современного района с одной из главных башен Кремля, а на прогулке по Марьиной Роще можно будет узнать смысл поговорки «В Марьиной Роще люди проще».