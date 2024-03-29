Экскурсии за Садовым кольцом: горожанам расскажут о прошлом и настоящем 77 районов Москвы

Во время экскурсий горожанам показывают непарадную Москву, рассказывают об истории образования и развитии столичных районов, а также дают возможность окунуться в уникальную атмосферу каждого из них.
Прогулки за пределами Садового кольца позволяют взглянуть на столицу с разных сторон: узнать, чем живет современный город, как в нем сохраняются и реставрируются исторические объекты. Гиды проекта «Гуляем по Москве» называют районные экскурсии путешествием сквозь время: горожане знакомятся с историей района, где они живут или в котором прошло их детство.
На первом этапе запланировано 165 пешеходных прогулок. Они пройдут в районах Академический, Измайлово, Беговой, Северный, Ново-Переделкино, Печатники, Нагатинский Затон, Головинский, Кунцево, Свиблово и других.
Участники экскурсии по Тимирязевскому району прикоснутся к тайне архитектурного замысла усадьбы Петровско-Разумовское и узнают, как на месте дворянского гнезда в середине XIX века вырос главный сельскохозяйственный вуз Российской империи — Петровская сельскохозяйственная академия. Во время прогулки по району Тропарево-Никулино москвичам расскажут, какие уникальные экспериментальные здания здесь возвели, покажут «московский» и «ленинградский» дома из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Маршрут по району Покровское-Стрешнево удивит историей старинной усадьбы и семейными тайнами ее владельцев — дворян Стрешневых. Во время экскурсии по Свиблову гиды объяснят, что общего у современного района с одной из главных башен Кремля, а на прогулке по Марьиной Роще можно будет узнать смысл поговорки «В Марьиной Роще люди проще».
Все запланированные районные экскурсии — авторские. Их разрабатывают аккредитованные столичные экскурсоводы. Многим москвичам они уже знакомы. Среди них Александр Пеньков, Лариса Миловидова, Анна Яковлевич, Илья Смекалин, Светлана Шапошникова, Павел Юрасов, Юлия Дмитрюкова, Сергей Рахманинов, Татьяна Соболева, Евгений Кузнецов и другие.
Нескучно и познавательно — главное правило проекта районных экскурсий. При создании маршрутов гиды не опираются на готовые материалы, поскольку по многим нецентральным районам столицы нет готовой краеведческой литературы. Экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве» выступают как исследователи культурного наследия, архитектурных особенностей и исторических персоналий, связанных с районом. На создание авторского маршрута уходит от нескольких месяцев до полугода. Гиды работают с картами и периодическими изданиями, выезжают на место, знакомятся и беседуют со старожилами районов.
«Москва — удивительный город, каждый район которого богат историей, наследием и архитектурными шедеврами. Но их нужно уметь разглядеть. Этим мы и занимаемся — вместе с москвичами и гостями столицы открываем город, у которого нет окраин. Экскурсии, специально разработанные в рамках программы “Мой район”, охватывают в основном нецентральные части города. Это прекрасная возможность не только узнать о прошлом столицы, но и увидеть, как она меняется», — отметил Евгений Степанов, создатель проекта «Гуляем по Москве», победитель конкурса «Московские мастера» в номинации «Экскурсовод» 2023 года.
Продолжительность прогулок составит от 1,5 до 2,5 часа. Все экскурсии будут бесплатными, для посещения нужна только предварительная регистрация. Расписание и онлайн-запись доступны на сайте проекта «Гуляем по Москве» в разделе «Мой район».
В 2022—2023 годах гиды проекта провели 195 экскурсий по 48 районам столицы. В среднем каждую из них посещали от 30 до 50 человек. Популярными были прогулки по Люблину, Зюзину и Ростокину — к каждой присоединялось 60−70 человек. Экскурсионными хитами за это время стали маршруты по районам Чертаново Северное и Южное, Лефортово, Новые Черемушки, Останкинский, Преображенское.
«Мой район» — комплексная программа мэра Москвы по развитию городской среды. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобные дворы, обустроенные парки, современные объекты социальной инфраструктуры в пешей доступности — все это важные составляющие программы.
«Гуляем по Москве» — общественный проект, который предлагает авторские экскурсии по Москве и Подмосковью. Его цель — рассказать историю города, научить понимать и узнавать архитектурные шедевры улиц и переулков столицы, сохранивших историческую самобытность и удивительную атмосферу. Экскурсоводы проекта — историки, искусствоведы, журналисты, переводчики, режиссеры и архитекторы. Горожанам доступно свыше 500 пешеходных маршрутов, большинство из них бесплатные.