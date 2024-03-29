Дожди, грозы и до +18°С ожидается в Беларуси в пятницу

В Гродно и Бресте, в отличие от других областных центров, существенных осадков в пятницу не ожидается, вероятность дождей составляет лишь 5−10%. Также в этих городах установится переменная облачность, а воздух прогреется до +14…+16°C и +16…+18°C соответственно. Ветер юго-западный и западный 4−9 м/с.