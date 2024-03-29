Дожди, грозы и до +18°С ожидается в Беларуси в пятницу

МИНСК, 29 мар — Sputnik. В пятницу в Беларуси опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный, с переходом на западный 4−9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +12…+18°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до отметки +13…+15°C. В этих городах в пятницу будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь. Ветер западный 4−9 м/с, в Минске с порывами до 12 м/с.
В Витебске и Гомеле будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%), +12…+14°C, ветер западный 4−9 м/с, в Витебске с порывами до 14 м/с.
В Гродно и Бресте, в отличие от других областных центров, существенных осадков в пятницу не ожидается, вероятность дождей составляет лишь 5−10%. Также в этих городах установится переменная облачность, а воздух прогреется до +14…+16°C и +16…+18°C соответственно. Ветер юго-западный и западный 4−9 м/с.