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Сезон проката электросамокатов в Омске откроют в апреле

И их запретят оставлять на остановках.

Источник: Om1.ru

Ранее в кикшеринговой компании Woosh порталу Om1.ru рассказали, что для запуска самокатов ждут высыхания дорог. В мэрии Омска сообщили, что прокат откроется уже в апреле.

Всего в городе будет размещено 2 200 электросамокатов. Между Woosh и мэрией подписано соглашение, в котором определены места парковки самокатов. Их нельзя будет размещать в местах интенсивного пешеходного трафика, во время праздничных мероприятий, на остановках и в пяти метрах от них.

Самокаты имеют индивидуальные номера и могут быть идентифицированы в случае нарушения ПДД.