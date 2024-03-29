Сезон проката электросамокатов в Омске откроют в апреле

Всего в городе будет размещено 2 200 электросамокатов. Между Woosh и мэрией подписано соглашение, в котором определены места парковки самокатов. Их нельзя будет размещать в местах интенсивного пешеходного трафика, во время праздничных мероприятий, на остановках и в пяти метрах от них.