Генпрокуратура подала иск к экс-губернатору Челбяиснкой области Юревичу и фирмам его семьи

Генпрокуратура подала иск к компании «Макфа», а также десяткам аффилированных с ней фирм и частных лиц. Информация об этом появилась в картотеке дел Центрального районного суда Челябиснка.
Истцом выступает заместитель генпрокурора России.
В длинном списке ответчиков помимо АО «Макфа» значатся АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Информационная компания “Медиа-Центр”», ООО «Родник», ООО «Универсальный магазин “Школьник”», ОАО «Челябинскоблгаз», Михаил, Наталья, Александр и Валерий Юревичи, а также работающая в Нидерландах фирма MGC International B.V и несколько частных акционерных компаний, зарегистрированных на Кипре.
Иск поступил в Центральный районный суд 28 марта. В тот же день суд принял его к рассмотрению и назначил дату предварительного заседания — 9 апреля.
Напомним Михаил Юревич основал макаронную фабрику в девяностых годах. Позже он передал руководство «Макфой» отцу. Компания стала одним из крупнейших в России производителем макаронных изделий. В 2010—2014 годах Михаил Юревич был губернатором Челябинской области. А три года спустя на экс-главу региона завели уголовное дело о многомиллионной взятке. Юревич не пришел на допрос и был объявлен в международный розыск.