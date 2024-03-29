Генпрокуратура подала иск к экс-губернатору Челбяиснкой области Юревичу и фирмам его семьи

Напомним Михаил Юревич основал макаронную фабрику в девяностых годах. Позже он передал руководство «Макфой» отцу. Компания стала одним из крупнейших в России производителем макаронных изделий. В 2010—2014 годах Михаил Юревич был губернатором Челябинской области. А три года спустя на экс-главу региона завели уголовное дело о многомиллионной взятке. Юревич не пришел на допрос и был объявлен в международный розыск.