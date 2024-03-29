Нужен ли поводок и намордник? Как выгуливать собак по новым правилам в Иркутске, чтобы не получить штраф

— Я и не ждала официального появления требований по содержанию собак, на прогулки с Джеком (трехлетний пес породы джек-рассел-терьер) всегда беру с собой пакеты для уборки, — рассказывает 40-летняя жительница Иркутска Екатерина. — Самой хочется жить в чистом городе.
А вот многим жителям Иркутска придется переучиваться. 25 марта правительство региона приступило к рассмотрению новых правил для владельцев домашних животных. В силу документ пока не вступил. Он должен еще пройти ряд согласований. После фактически станет законом. В нем обязательно пропишут и наказания для нарушителей. А пока проверить, готов ли город к новшествам, решила КП-Иркутск.
Отпустил одного — штраф!
Новые требования — лишь шаг. Конечная цель — решение вопроса с бездомными собаками. Большинство из них, если верить зоозащитникам, становятся бродячими не просто так — их выкидывают прежние хозяева. Поэтому начинать наводить порядок надо именно с домашних животных. Так, летом прошлого года в Иркутской области призвали хозяев регистрировать и чипировать питомцев. А сейчас поправки касаются их гигиены, самовыгула и содержания в жилых домах.
— Предложения и обращения горожан послужили основанием, — объясняют в региональной службе ветеринарии.
Самое важное дополнение — запрет на самовыгул. Теперь, если в «сети» службы отлова попадется домашняя собака, ее хозяин будет наказан. Определить, что у пса есть дом, можно не только по ошейнику или жетону, но и по чипу, который вживляют во время регистрации. Специальные сканеры для считывания установлены в ветеринарных станциях и некоторых приютах. Каждое животное проверят с помощью магнитного аппарата. Если имплант есть, на мониторе компьютера высветится индивидуальный серийный номер. По нему найдут хозяина через базу данных. Однако отследить местоположение животного в режиме реального времени, если, допустим, потерялось, невозможно.
— Для владельцев предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа за самовыгул собаки. Но пока о конкретике, например, о суммах, говорить рано, — дополняют в службе ветеринарии.
Куда выводить питомца
Кстати, правила допускают и прогулки с питомцем без намордника и поводка. Но! Делать это разрешено лишь на специальных площадках. Главное, чтобы хозяин был рядом, и пес не угрожал безопасности людей и животных. А существуют ли таковые в нашем городе? С рейдом отправляюсь по адресу Байкальская, 203А.
Кстати, правила допускают и прогулки с питомцем без намордника и поводка. Регина РАХИМОВА.
— Загон есть, да только войти туда невозможно, — рассказывает 23-летний Павел, выгуливая пятилетнюю Джессику породы спаниель. — На днях все таяло, а теперь заледенело. Калитка примерзла, открыть не получается.
Павел признается, что приводит питомца на площадку для выгула редко. Хотя и живет недалеко, но чаще уходит с Джессикой к реке.
Следующая площадка — в парке семейного отдыха на пересечении улиц Байкальской и Дыбовского. Она оказалась открытой, там-то и встретила Екатерину и Джека.
— Три года ходим только сюда, — рассказывает Екатерина. — Площадка нам нравится, как и многим другим хозяевам. Приезжают даже из других районов. Ведь территория не только просторная, но и оборудована тренажерами для дрессировки. Жаль, что мало таких мест. На весь микрорайон Солнечный — одна.
В Иркутске в целом их не так много: по данным электронного справочника всего 20, в Октябрьском районе, например, четыре. По улице Дальневосточной 164/8 находится обустроенная территория для тренировок, а на Байкальской, 267Б — просто пустырь.
— Создание площадок для выгула собак зависит от желания жителей. Они сами могут инициировать их строительство в рамках благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Решение принимается на общем собрании собственников, — рассказывают в администрации Иркутска.
Также в новых правилах — уборка за питомцем во время прогулки. Специальные пакеты нужно носить с собой. Хотя восемь лет назад в Иркутске установили 33 диспенсера с одноразовыми гигиеническими наборами. Пополнять автоматы должны были организации, которые отвечают за содержание скверов и парков.
— На практике выяснилось, что это не востребовано у горожан. Реализацию проекта было решено прекратить, — рассказывают в администрации.
Также в новых правилах — уборка за питомцем во время прогулки. Регина РАХИМОВА.
Один из диспансеров все же удалось найти по адресу Пискунова, 152. Однако бокс превратился в мусорку.
Содержать во дворах нельзя
Под запретом оказалось содержание собак во дворах многоквартирных домов. Некоторые сибиряки любят подкармливать бездомных псов, строят будки.
— Запрет не касается только организаций и предприятий. Главное правило — животное не должно никому навредить, — рассказывают в правительстве области. — Кроме того, нельзя посещать магазины и кафе с питомцами, если на входе размещена информация о запрете.
А еще хозяев обяжут оказывать питомцам помощь в случае болезни, регулярно водить на осмотр к ветеринару, обеспечивать нормальные условия содержания. А главное — ни в коем случае не выбрасывать на улицу.
КСТАТИ
Чипировали 858 животных
Регистрация и чипирование идут полным ходом. С 1 сентября жители Иркутска добровольно привезли в ветеринарные станции 858 питомцев. Их внесли в общую государственную базу данных. Кстати, если у вас есть прописка в Иркутской области, то процедура для вашего животного — бесплатная. Если же ее нет, обойдется в 800−900 рублей.
— Обязательная регистрация позволяет избежать увеличения числа бездомных животных. А значит, уменьшится и количество их нападений на людей. Хозяин, который зарегистрировал питомца, а потом выкинул — несет административную ответственность. А кому хочется платить большой штраф? — объясняет Александр Тихенко, заместитель начальника Иркутской станции по борьбе с болезнями животных.
Жителям Иркутска доступна и бесплатная стерилизация собак, но только в ветеринарных государственных учреждениях.
ВАЖНО
Отлов продолжается
В прошлом году региональная служба ветеринарии провела подсчет: в Иркутске 1274 бездомных собак. Отлов происходит постоянно. Так, за три месяца 2024 года забрали на стерилизацию и чипирование 581 пса.
— В настоящее время проводится мониторинг численности животных без владельцев. Итоги будут подведены в июле.