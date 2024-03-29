Нужен ли поводок и намордник? Как выгуливать собак по новым правилам в Иркутске, чтобы не получить штраф

Самое важное дополнение — запрет на самовыгул. Теперь, если в «сети» службы отлова попадется домашняя собака, ее хозяин будет наказан. Определить, что у пса есть дом, можно не только по ошейнику или жетону, но и по чипу, который вживляют во время регистрации. Специальные сканеры для считывания установлены в ветеринарных станциях и некоторых приютах. Каждое животное проверят с помощью магнитного аппарата. Если имплант есть, на мониторе компьютера высветится индивидуальный серийный номер. По нему найдут хозяина через базу данных. Однако отследить местоположение животного в режиме реального времени, если, допустим, потерялось, невозможно.