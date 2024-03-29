«Тайные пассажиры» в Хабаровске засняли проезд автобуса на «красный»

— На территории города Хабаровска участились случаи нарушения ПДД водителями пассажирских автобусов, — говорит сотрудник краевой Госавтоинспекции Анастасия Зайцева. — Причём участились обращения граждан как в письменном виде в управление ГИБДД, так и через интернет. В объектив камер «тайных пассажиров» попали проезд на запрещающий жёлтый сигнал светофора и высадка водителем автобуса детей прямо на проезжую часть вне остановки. Позже шофёр автобуса маршрута № 21 вообще проехал перекрёсток на красный. За нарушение правил проезда на участке на углу улиц Тихоокеанской и Даниловского на водителя Абдулахира был составлен протокол об административном нарушении.





В ГИБДД Хабаровского края первый эксперимент с использованием метода «тайного пассажира» посчитали успешным и планируют чаще применять такой вид контроля за работой общественного транспорта.