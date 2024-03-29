«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 29 марта

29 марта в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества.
В компании «Крымэнерго» сообщили, что в столице Республики Крым ведутся ремонтные работы, которые позволят повысить качество электроснабжения, поэтому часть города на несколько часов будет обесточена. В дневное время свет исчезнет выборочно на тридцати шести городских улицах, пяти переулках и одном тупике.
И так, где не будет электроэнергии в столице региона 29 марта 2024:
8.00 до 17.00.
улица Павленко, 22−38, 26/40/38, 9−13;
улица Гоголя, 64−70, 59−69;
улица Казанская, 34/38, 34/28;
улица Хацко, 10−17;
бульвар Ленина, 1, 15.
улица Луговая, 6;
улица Глинки, 16−58, 9−49;
улица Острякова, 38−44, 29−41;
улица Симеизская, 6−38, 1 по ГП;
улица Бородина, 53, 1−19;
улица Зуйская, 44−46, 47−51;
улица Жени Дерюгиной, 1А;
улица Глинки, 51, 53;
улица Бородина, 10;
улица Чехова, 118−122/43, 117−121;
переулок Братский, 2−14;
улица Братская, 57А;
переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;
улица Перевальная, 40−46;
улица Общественная, 18−46, 15−45;
улица Садовая, 40−72, 67−75;
улица Красная, 41;
улица Самокиша, 16−26, 7А, 7/20, 7/22;
улица Пушкина, 20;
проспект Кирова, 16−22;
парк Тренева/пр-т Кирова;
улица Ветка, 6−10;
улица Л. Украинки, 4−8, 1−29/30;
улица Харьковская, 2−44, 1−41;
улица Мраморная, 18−46, 3/6−31;
переулок Харьковский, 2−6, 1−7;
улица Шахтеров, 2−12, 36, 1−13;
тупик Киевский, 2−6;
улица Полтавская, 20−34, 21−39;
переулок Полтавский, 4−20, 3−7;
улица Урожайная, 46;
улица Генерала Родионова, 23−25;
улица З. Рухадзе, 18, 15−27/21;
улица С. Тюленина, 6;
улица Б. Хохлова, 16−26, 55−81;
улица Оранжерейная, 61, 61а;
улица имени г. Крымская правда, 4, 61а;
переулок Спартака, 8, 22, 28, 40−56;
с 6.00 до 18.00.
улица Ялтинская, 22, 24;
садовое товарищество «Пенсионер».