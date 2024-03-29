«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 29 марта

В компании «Крымэнерго» сообщили, что в столице Республики Крым ведутся ремонтные работы, которые позволят повысить качество электроснабжения, поэтому часть города на несколько часов будет обесточена. В дневное время свет исчезнет выборочно на тридцати шести городских улицах, пяти переулках и одном тупике.