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«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 29 марта

Часть Симферополя останется без света 29 марта.

Источник: Комсомольская правда

29 марта в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества.

В компании «Крымэнерго» сообщили, что в столице Республики Крым ведутся ремонтные работы, которые позволят повысить качество электроснабжения, поэтому часть города на несколько часов будет обесточена. В дневное время свет исчезнет выборочно на тридцати шести городских улицах, пяти переулках и одном тупике.

И так, где не будет электроэнергии в столице региона 29 марта 2024:

8.00 до 17.00.

улица Павленко, 22−38, 26/40/38, 9−13;

улица Гоголя, 64−70, 59−69;

улица Казанская, 34/38, 34/28;

улица Хацко, 10−17;

бульвар Ленина, 1, 15.

улица Луговая, 6;

улица Глинки, 16−58, 9−49;

улица Острякова, 38−44, 29−41;

улица Симеизская, 6−38, 1 по ГП;

улица Бородина, 53, 1−19;

улица Зуйская, 44−46, 47−51;

улица Жени Дерюгиной, 1А;

улица Глинки, 51, 53;

улица Бородина, 10;

улица Чехова, 118−122/43, 117−121;

переулок Братский, 2−14;

улица Братская, 57А;

переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;

улица Перевальная, 40−46;

улица Общественная, 18−46, 15−45;

улица Садовая, 40−72, 67−75;

улица Красная, 41;

улица Самокиша, 16−26, 7А, 7/20, 7/22;

улица Пушкина, 20;

проспект Кирова, 16−22;

парк Тренева/пр-т Кирова;

улица Ветка, 6−10;

улица Л. Украинки, 4−8, 1−29/30;

улица Харьковская, 2−44, 1−41;

улица Мраморная, 18−46, 3/6−31;

переулок Харьковский, 2−6, 1−7;

улица Шахтеров, 2−12, 36, 1−13;

тупик Киевский, 2−6;

улица Полтавская, 20−34, 21−39;

переулок Полтавский, 4−20, 3−7;

улица Урожайная, 46;

улица Генерала Родионова, 23−25;

улица З. Рухадзе, 18, 15−27/21;

улица С. Тюленина, 6;

улица Б. Хохлова, 16−26, 55−81;

улица Оранжерейная, 61, 61а;

улица имени г. Крымская правда, 4, 61а;

переулок Спартака, 8, 22, 28, 40−56;

с 6.00 до 18.00.

улица Ялтинская, 22, 24;

садовое товарищество «Пенсионер».

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ЖКХ