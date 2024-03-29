В Новосибирске фельдшеры «скорой помощи» пожаловались на реорганизацию

«У нас единая диспетчерская: что мы можем сделать? Рядом Кировский район. Если бригада свободная: почему её не можем отправить на Петухова? Допустим, в густонаселённый жилмассив “Мартёшкин двор”, — говорят сами сотрудники бригад “скорой помощи”, которые работают в пригороде. — Тот же самый Краснообск в случае необходимости может перекрыть город. А вот с Коченёво, Мошково, Колыванью — уже другая история».