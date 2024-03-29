Гидрометцентр РФ представил прогноз погоды в Омской области на апрель 2024 года

В частности, синоптики спрогнозировали для большей части азиатской территории России, в том числе для Омска, температуру около нормы.
«Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около средних многолетних значений; на юге Уральского федерального округа и Камчатского края, в Магаданской области, в Хабаровском крае, Приморском крае и на Сахалине на 1° выше нормы», — говорится в сообщении синоптиков.
Количество осадков в Омской области в апреле также ожидается около среднего многолетнего количества, добавили в Гидрометцентре РФ.
Отметим, для Омска, по данным многолетних наблюдений, среднемесячная температура апреля составляет +4,7 градуса Цельсия. Месячная сумма осадков в апреле составляет в среднем 26 мм. При этом за месяц насчитывается 6 дней с осадками.