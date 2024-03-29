В Перми до конца апреля приостановлено движение трамвая № 3

«При укладке путей будут использоваться бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути. В свою очередь, использование резиновых прокладок и сварка стыков обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов», — добавили в департаменте транспорта Перми.