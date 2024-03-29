В Перми до конца апреля приостановлено движение трамвая № 3

Движение трамвая № 3 в Перми будет приостановлено до конца апреля, сообщает городской департамент транспорта.
Транспортное сообщение по маршруту прекратят на время реконструкции путей на улице Дзержинского. Как сообщили в департаменте, на этот период будет запущен специальный автобусный маршрут № 35к «Станция Пермь II — Красный Октябрь».
Благодаря реконструкции планируется заменить основание пути и привести в порядок контактную сеть.
«При укладке путей будут использоваться бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути. В свою очередь, использование резиновых прокладок и сварка стыков обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов», — добавили в департаменте транспорта Перми.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о приостановке движения трамваев на улице Борчанинова. Реконструкция путей на участке началась 18 марта. Её планируют завершить в начале лета. Последний раз ремонт проводился 15 лет назад.