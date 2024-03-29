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Аварийная ситуация в Спасске-Дальнем оперативно устранена

Коммунальная авария в Спасском городском округе, произошедшая накануне, оперативно устранена. Все многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта отапливаются в полном объеме. Об этом сообщил главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич.

Источник: КГУП "Примтеплоэнерго"

Нештатная ситуация произошла 28 марта в 16:30 — в микрорайоне Сантехарматурный на улице Красногвардейской. В результате неблагоприятных погодных условий и таяния земли произошла подвижка грунта, в результате чего опоры начали расходиться, из-за сильного ветра случился обвал 400 метров воздушной магистрали и порыв трубы теплоснабжения. Из-за аварийного отключения центрального отопления на котельной № 5 была временно приостановлена подача тепла в 63 многоквартирных дома и семь объектов соцкультбыта.

Сотрудники предприятия оперативно отреагировали на происшествие, в максимально сжатые сроки были проведены все необходимые работы в составе трех ремонтных бригад предприятия. В устранении аварии были задействованы более 20 человек и шесть единиц техники, включая два автокрана.

В 20:00 котельная возобновила подачу тепла в 54 многоквартирных дома и шесть объектов соцкультбыта. Запуск ответвления теплотрассы стартовал во втором часу ночи, оставшиеся девять жилых домов и школу подключили к теплу в 03:10.

В настоящее время сотрудники предприятия обследуют участок на предмет порывов, а также убирают материалы, оставшиеся после устранения аварии.

«Для предотвращения возникновения подобных ситуаций планируется перепроектирование данного участка надземных тепловых сетей и перекладка его под землей. Также планируется провести реконструкцию и перевести в сети подземной прокладки другие участки надземных тепловых сетей в населенных пунктах края, обслуживаемых предприятием», — уточнил Вячеслав Бабич.

ЖКХ