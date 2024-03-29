Аварийная ситуация в Спасске-Дальнем оперативно устранена

Нештатная ситуация произошла 28 марта в 16:30 — в микрорайоне Сантехарматурный на улице Красногвардейской. В результате неблагоприятных погодных условий и таяния земли произошла подвижка грунта, в результате чего опоры начали расходиться, из-за сильного ветра случился обвал 400 метров воздушной магистрали и порыв трубы теплоснабжения. Из-за аварийного отключения центрального отопления на котельной № 5 была временно приостановлена подача тепла в 63 многоквартирных дома и семь объектов соцкультбыта.