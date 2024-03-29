Губернатор Хабаровского края посетил сельхозпредприятие «Вектор»

28 марта глава Хабаровского края Михаил Дегтярев совершил рабочий визит в район имени Лазо. В рамках поездки он ознакомился с деятельностью агропромышленного комплекса, первого в регионе, который внедрил роботизированную систему доения. Также он посетил лесоперерабатывающий комплекс и провел выездное расширенное заседание регионального правительства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На первом этапе визита губернатор посетил сельхозпредприятие «Вектор» в селе Киинск. Оно реализует инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса. Общий объем инвестиций составил около 300 миллионов рублей, при этом примерно 260 миллионов получено в виде государственной поддержки.
— С тех пор выручка предприятия увеличилась более чем в два раза. Если ранее животноводство было на нуле, то сегодня здесь 600 голов. Собственная кормовая база. Благодаря мерам государственной поддержки будущее предприятия выглядит очень оптимистично, — сказал Михаил Дегтярев.
Среди мер поддержки — введенная в регионе субсидия на килограмм молока в размере 12 рублей и гранты на приобретение племенного поголовья и строительство телятника. Это позволит местным фермерам покупать дойных коров на месте, не прибегая к привозу из других регионов.
Что касается цифр, в прошлом году предприятие произвело 1200 тонн молока — в полтора раза больше, чем в 2022 году. Продукция направляется на переработку для изготовления крафтовых сыров, популярных во всем крае.
Параллельно ООО «Вектор» активно расширяет земельные угодья. За последние 2,5 года предприятие приобрело 500 гектаров новых земель и в настоящее время владеет четырьмя тысячами гектаров сельхозназначения.