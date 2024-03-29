Губернатор Хабаровского края посетил сельхозпредприятие «Вектор»

— С тех пор выручка предприятия увеличилась более чем в два раза. Если ранее животноводство было на нуле, то сегодня здесь 600 голов. Собственная кормовая база. Благодаря мерам государственной поддержки будущее предприятия выглядит очень оптимистично, — сказал Михаил Дегтярев.