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В Госавтоинспекции прокомментировали ситуацию с электросамокатами в Перми

ПЕРМЬ, 29 марта, ФедералПресс. В Госавтоинспекции по Перми рассказали о том, как будет действовать дорожная полиция, если изменятся правила для передвижения для владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе.

«Когда законодатель даст разъяснения, как должны двигаться самокатчики, мы будем по ним работать. Сейчас у нас правилами предусмотрено, как должны себя вести лица, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности. Есть ответственность, мы по ней работаем и привлекаем. Будут изменения, станем работать по-новому», — пояснил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД по Перми Владимир Яцук.

Он отметил, что сейчас для владельцев и пользователей СИМ предусмотрены велосипедные полосы и велосипедные дорожки.

«При их отсутствии он (самокатчик. — Прим. ред.) может выезжать на тротуары. Если они есть и он едет по пешеходной зоне, то его привлекут к административной ответственности. Также если он не спешился, допустим, его привлекают», — добавил Яцук.

Напомним, 26 марта депутаты городской думы Перми в порядке эксперимента утвердили изменения в правила благоустройства, предложенные мэрией. Эти изменения касаются запрета на парковку для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре Перми. Ограничения затронут 38 улиц краевой столицы. Поддержать нововведение согласились не все парламентарии: из 26 депутатов двое проголосовали против, еще двое воздержались.