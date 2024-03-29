В Госавтоинспекции прокомментировали ситуацию с электросамокатами в Перми

«Когда законодатель даст разъяснения, как должны двигаться самокатчики, мы будем по ним работать. Сейчас у нас правилами предусмотрено, как должны себя вести лица, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности. Есть ответственность, мы по ней работаем и привлекаем. Будут изменения, станем работать по-новому», — пояснил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД по Перми Владимир Яцук.
Он отметил, что сейчас для владельцев и пользователей СИМ предусмотрены велосипедные полосы и велосипедные дорожки.
«При их отсутствии он (самокатчик. — Прим. ред.) может выезжать на тротуары. Если они есть и он едет по пешеходной зоне, то его привлекут к административной ответственности. Также если он не спешился, допустим, его привлекают», — добавил Яцук.
Напомним, 26 марта депутаты городской думы Перми в порядке эксперимента утвердили изменения в правила благоустройства, предложенные мэрией. Эти изменения касаются запрета на парковку для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре Перми. Ограничения затронут 38 улиц краевой столицы. Поддержать нововведение согласились не все парламентарии: из 26 депутатов двое проголосовали против, еще двое воздержались.