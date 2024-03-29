Пермский край ждет резкое потепление с температурой воздуха до + 17 градусов

На следующей неделе синоптики прогнозируют в Пермском крае резкое потепление. Температура воздуха может подняться до +15…+17 градусов.
По информации ГИС центра ПГНИУ, наиболее сильно начнут прогреваться центральные и южные районы Прикамья с центрами в Чернушке, Куеде, Чайковском, Осе, Кунгуре, Перми, Добрянке, Ильинском, Оханске, Краснокамске.
«Резкое потепление В Пермском крае вряд ли приведет к обновлению температурных рекордов, установленных в это же время год назад. Тем не менее, начнется активное таяние снега и вскрытие рек от льда», — делают свой прогноз синоптики.
В Перми начало потепления ожидается с 3 апреля, когда ночная температура воздуха прочно закрепится выше нулевой отметки от +3 до +5 градусов. Днем будет около +13 градусов.