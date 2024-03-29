Обломки запущенной с Байконура ракеты упадут на Свердловскую область

По расчетам Центра управления полетами, опасной будет зона, расположенная в 20 км севернее поселка Кытлым, на 17 км западнее поселка Сосновка, в 4−5 км к югу от границ заповедника «Денежкин камень», в 10−12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 2−3 км к северу от Конжаковского горного массива. Находиться на этом участке с 29 марта по 1 апреля запрещено. Свердловчан предупреждают, что при попадании обломков в нижние слои атмосферы прогнозируется сильный грохот и свечение в воздухе.