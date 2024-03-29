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Половина жителей Урала пренебрегает отпуском

День осведомленности о синдроме упущенных каникул призван обратить внимание на проблему.

Источник: AP 2023

В 2023 году 49% жителей Уральского федерального округа ездили в отпуск только однажды или полностью от него отказались. Об этом стало известно из исследования отпускных привычек россиян, проведенного сервисом для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

В ходе исследования оказалось, что люди, решившие не ходить в отпуск, жалуются на одни и те же проблемы: опустошенность, истощение и стресс. Такая совокупность симптомов получила название «синдромом упущенных каникул».

Игнорирование отпуска приводит к снижению продуктивности, выгоранию и хронической усталости. С целью привлечь внимание к проблеме «Авиасейлс» второй год подряд 30 марта устраивает акцию День осведомленности о синдроме упущенных каникул.

«В прошлом году после публикации результатов исследования мы получили тысячи комментариев, постов в соцсетях и даже письма от пользователей, которые наблюдают у себя нечто похожее на синдром упущенных каникул. Масштаб происходящего вдохновил нас пойти дальше и рассказать еще большему количеству людей о проблеме», — комментируют идею акции в «Авиасейлс».

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