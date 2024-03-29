Половина жителей Урала пренебрегает отпуском

«В прошлом году после публикации результатов исследования мы получили тысячи комментариев, постов в соцсетях и даже письма от пользователей, которые наблюдают у себя нечто похожее на синдром упущенных каникул. Масштаб происходящего вдохновил нас пойти дальше и рассказать еще большему количеству людей о проблеме», — комментируют идею акции в «Авиасейлс».