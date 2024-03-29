На общегородскую зарядку приглашают хабаровчан 11 апреля

Жителей и гостей краевой столицы приглашают на массовое физическое занятие под открытым небом. 11 апреля на площади «Город воинской славы» в Хабаровске пройдет Общегородская зарядка. Начало мероприятия запланировано на 16 часов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Каждый год организуют подобное событие, в рамках которого проходит разминка и интенсивные физические упражнения под музыку от инструкторов МАУ «Хабаровск Спортивный». Акция пользуется большой популярностью, ежегодно привлекая от 300 до 500 участников. Хотя основную аудиторию составляет молодежь, участвовать в мероприятии приглашают всех желающих без возрастных ограничений, — рассказала консультант отдела охраны здоровья управления социального развития Хабаровска Елена Орлова.
Мероприятие проведут в рамках Всероссийской акции «Зарядка для всех!» в городах России, входящих в состав Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». Хабаровск состоит в этой ассоциации с 2013 года.