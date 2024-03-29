На общегородскую зарядку приглашают хабаровчан 11 апреля

— Каждый год организуют подобное событие, в рамках которого проходит разминка и интенсивные физические упражнения под музыку от инструкторов МАУ «Хабаровск Спортивный». Акция пользуется большой популярностью, ежегодно привлекая от 300 до 500 участников. Хотя основную аудиторию составляет молодежь, участвовать в мероприятии приглашают всех желающих без возрастных ограничений, — рассказала консультант отдела охраны здоровья управления социального развития Хабаровска Елена Орлова.