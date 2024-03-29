В Воронеже март завершится дождями

В пятницу, 29 марта, в области ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В самом Воронеже тоже возможен небольшой дождь. Температура, к счастью, будет по-прежнему теплой — от +12 до +16 градусов. Тоже самое касается субботы, 30 марта. Единственное, будет чуть теплее — +16-+17 градусов.
Ночи в регионе пока еще остаются прохладными, в выходные в темное время суток термометры покажут +3 — +5. Ветер будет менять направление с южного на юго-западный, однако порывы его могут достигать 12 метров в секунду.
Напомним, что два дня назад стало известно о повышении воды в реках Воронежской области, из-за чего затопленными оказались ряд автомобильных мостов. Как ранее сообщал «МК в Воронеже», под Воронежем закрыли наплавной мост «Малышево-Гремячье».