Квартет Amici выступит 18 апреля в Пушкинском театре ДВФУ

— Квартеты и квинтеты — это жанры, в которых авторы стремились, с одной стороны, выразить глубокие мысли, связанные с философией, мировоззрением и психологией, отразить свой взгляд на социальные и культурные проблемы общества. С другой, такие произведения являлись некой лабораторией для композиторов, где в малом жанре они могли опробовать свои идеи для последующей их реализации в более серьезных работах, — добавил директор Пушкинского театра ДВФУ Александр Вовненко.