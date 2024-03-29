Квартет Amici выступит 18 апреля в Пушкинском театре ДВФУ

Музыканты квартета Amici 18 апреля исполнят камерную музыку. В стенах Пушкинского театра ДВФУ будут звучать произведения композиторов К. М. Вебера и Э. Вилла-Лобоса, сообщает ИА PrimaMedia.
В состав квартет Amici входят солисты симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елизавета Маркович (скрипка), Елизавета Кульман (скрипка), Мирослава Нимиря (альт), Зийнел Заитов (виолончель), Дмитрий Лупачев (кларнет).
В этот раз 18 апреля с 19.00 они сыграют камерные произведения в Пушкинском театре ДВФУ.
В первой части концерта исполнят четырёхчастный Квинтет для кларнета и струнного квартета немецкого романтика К. М. Вебера.
— Квартеты и квинтеты — это жанры, в которых авторы стремились, с одной стороны, выразить глубокие мысли, связанные с философией, мировоззрением и психологией, отразить свой взгляд на социальные и культурные проблемы общества. С другой, такие произведения являлись некой лабораторией для композиторов, где в малом жанре они могли опробовать свои идеи для последующей их реализации в более серьезных работах, — добавил директор Пушкинского театра ДВФУ Александр Вовненко.
Исполнители считают, что камерная музыка — это особая сфера искусства, обладающая широкими возможностями для передачи самых тонких чувств и градаций душевного состояния человека.