Десять веков русской архитектуры увидят хабаровчане на выставке

Десять веков русской архитектуры". Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Экспозиция представит развитие русской архитектуры от средневековья до конца XX века. Коллекция музея Щусева, включающая около 840 тысяч экспонатов, содержит богатое разнообразие материалов, таких как архитектурная графика, обмерные чертежи, фотографии, фрагменты исторических зданий, а также декоративно-прикладное искусство и личные архивы архитекторов.
«Выставка представляет собой не только культурное событие, но и важный образовательный проект, который позволит лучше понять и оценить богатое архитектурное наследие России», — прокомментировал министр культуры края Юрий Ермошкин.
Жители и гости Хабаровска смогут увидеть около 100 подлинных предметов из коллекции Музея, в том числе авторскую графику архитекторов, реконструкции древнерусских памятников, работы классиков советской архитектуры и фотографии отечественных мастеров. Выставка также представит региональные архитектурные проекты, включая конкурсные работы ХХ века, такие как здание Дальбанка и кинотеатр «Океан».
Экспозиция будет размещена в музее Гродекова до 12 мая.