Десять веков русской архитектуры увидят хабаровчане на выставке

Жители и гости Хабаровска смогут увидеть около 100 подлинных предметов из коллекции Музея, в том числе авторскую графику архитекторов, реконструкции древнерусских памятников, работы классиков советской архитектуры и фотографии отечественных мастеров. Выставка также представит региональные архитектурные проекты, включая конкурсные работы ХХ века, такие как здание Дальбанка и кинотеатр «Океан».